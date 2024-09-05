Кечинов: Кордоба способен усилить «Спартак»

Известный в прошлом игрок московского «Спартака»прокомментировал возможный трансфер форварда «Краснодара»в стан красно-белых.

«Кордоба — один из лучших нападающих РПЛ. Любой команде он придётся ко двору. Это отличный форвард: цепляется за мяч, обладает хорошей техникой, имеет голевое чутьё. Если трансфер Джона произойдёт, это будет усилением для "Спартака".

31 год меня абсолютно не смущает, потому что Кордоба сейчас в самом соку. Он прекрасно играет и находится в прекрасной форме. Что касается его финансовых запросов, "Спартак" не бедный клуб. Если Кордоба очень нужен команде, "Спартак" сможет создать эти условия для Кордобы», — сказал Кечинов «Чемпионату».

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