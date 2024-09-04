Агент Гурцкая: Семак выпросил у «Зенита» трансфер Соболева

Футбольный агентрассказал подробности перехода нападающегоиз «Спартака» в

«Сторона Соболева была уверена, что эта сделка обязательно состоится. Все уже стали сомневаться, даже я. Переход затянулся, все проходило долго. Появился нападающий (Лусиано Гонду), который показал, что может играть из глубины.

И Гонду, и Кассьерра могут находится на поле одновременно. Это мне показало, что Соболев идет конкретно "на лавку".

Влюбленность тренера может дать ему возможность играть вместо Кассьерры. Я точно могу сказать, что только Сергей Семак выпросил этот трансфер. Многие люди в клубе были против.

Очевидно, Медведев был против (Александр Медведев — председатель правления "Зенита"). Он до последнего тянул, чтобы этот трансфер не состоялся.

Он ведь мог состояться по щелчку, в течение двух дней, а длился два месяца. Это значит, что в "Зените" было много людей, которые не сильно хотели этого трансфера», — сказал Гурцкая в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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Напомним, Соболев в самом начале нынешнего сезона был отстранен от основного состава «Спартака» из-за того, что изъявил желание перейти в «Зенит».