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    Де Ла Фуэнте: Я знал, через что Морате пришлось пройти

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    Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о положении дел Альваро Мораты в коллективе.

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    «Он очеловечил образ успешного спортсмена, который в коллективном воображении должен быть суперменом. Альваро может показаться хрупким, но он сильный и выносливый человек, которому пришлось преодолеть огромные невзгоды. Другие бы не справились.

    Я знал, через что ему пришлось пройти, и это объединило нас, укрепив наше взаимопонимание, которое выходит за рамки отношений игрока и тренера. Я испытываю глубокие чувства к тому, кто борется с большими силами», — приводит слова де ла Фуэнте Football Italia.

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    Напомним, что летом Мората сменил команду и перебрался из «Атлетико» в «Милан».

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