Роналду: До конца карьеры буду представлять себя игроком стартового состава сборной Португалии

Форварди португальской сборнойответил на вопрос о своем текущем положении в национальной команде.

«До конца своей карьеры я всегда буду представлять себя игроком стартового состава. Я всегда уважал решения тренера, так было во всех клубах, где я играл — так или иначе, они иногда плохо обращались со мной. Если серьезно, то, когда речь заходит о профессиональной этике, я всегда буду уважать решения тренеров. Если вы отступаете от профессиональной этики, всегда могут возникнуть противоречия, но оставим это в стороне.

Сейчас я чувствую, что по-прежнему важен для сборной, и слова тренера также это отражают. Если это изменится, и я больше не буду ценным игроком, я буду готов уйти. Но я продолжаю приезжать сюда с чистой совестью, потому что я знаю, кто я и на что способен, что я делаю и что буду продолжать делать.

Сейчас я настроен позитивно, потому что мне важно встречать лицом к лицу каждый момент, каждый цикл. У нас есть пример Пепе, который провел отличную карьеру в сборной, был примером для всех нас и ушел красиво. Все, кто играет в национальной команде, должны всегда думать о том, что они попрощаются на радостной ноте», — цитирует Роналду A Bola.

Криштиану Роналду принадлежит мировой рекорд по голам за сборную. У португальца их уже 130. Он также является мировым рекордсменом по числу матчей за сборную (207), первый из которых он провел в 2003 году.