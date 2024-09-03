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    Отец Митая прокомментировал уход игрока из «Локомотива»

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    Лин Митай, отец защитника сборной Албании Марио Митая, рассказал о причинах ухода игрока московского «Локомотива» в саудовский «Аль-Иттихад».

    Марио Митай
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    Марио Митай

    «Были новости про Серию А и другие команды топ-5 лиг Европы. Были разные варианты, но именно "Аль-Иттихад" убедил нас и "Локомотив".

    Почему сын покинул российский клуб? Во-первых, потому что он молодой игрок и хочет работать с более опытными партнерами. И мы считаем, эту возможность ему предоставят в Саудовской Аравии.

    Во-вторых, он ушел потому, что в "Локомотиве" не получал слишком много минут на поле и много матчей вообще, и это не помогает ему совершенствоваться. И все понимают, что игрок, который мало играет, никогда не будет продан», — цитирует Митая-старшего Sport24.

    В текущем сезоне защитник сыграл всего один матч в РПЛ за «Локомотив», выйдя на замену. Также у него три матча в Кубке России и одна голевая передача.

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