Отец Митая прокомментировал уход игрока из «Локомотива»

Лин Митай, отец защитника сборной Албании, рассказал о причинах ухода игрока московского «Локомотива» в саудовский «Аль-Иттихад».

«Были новости про Серию А и другие команды топ-5 лиг Европы. Были разные варианты, но именно "Аль-Иттихад" убедил нас и "Локомотив".

Почему сын покинул российский клуб? Во-первых, потому что он молодой игрок и хочет работать с более опытными партнерами. И мы считаем, эту возможность ему предоставят в Саудовской Аравии.

Во-вторых, он ушел потому, что в "Локомотиве" не получал слишком много минут на поле и много матчей вообще, и это не помогает ему совершенствоваться. И все понимают, что игрок, который мало играет, никогда не будет продан», — цитирует Митая-старшего Sport24.

В текущем сезоне защитник сыграл всего один матч в РПЛ за «Локомотив», выйдя на замену. Также у него три матча в Кубке России и одна голевая передача.