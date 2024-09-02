Роналду получил приглашение в сборную Португалии на сентябрьские матчи Лиги наций

В список из 25 футболистов попал и 39-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Бетис»);
Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Ренату Вейга («Челси»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Тьягу Сантуш («Лилль»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»);
Полузащитники: Жоау Пальинья («Бавария»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Жоау Феликс («Челси»), Франсишку Тринкау, Педру Гонсалвеш (оба — «Спортинг»);
Нападающие: Рафаэл Леау («Милан»), Джовани Кенда («Спортинг»), Педру Нету («Челси»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Диогу Жота («Ливерпуль»).
5 сентября Португалия дома примет Хорватию, а 8 сентября сыграет со сборной Шотландии.