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    Роналду получил приглашение в сборную Португалии на сентябрьские матчи Лиги наций

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    Португальская футбольная федерация опубликовала заявку национальной команды на матчи Лиги наций с Хорватией и Шотландией. Игры пройдут в сентябре.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    В список из 25 футболистов попал и 39-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

    Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Бетис»);

    Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Ренату Вейга («Челси»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Тьягу Сантуш («Лилль»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»);

    Полузащитники: Жоау Пальинья («Бавария»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Жоау Феликс («Челси»), Франсишку Тринкау, Педру Гонсалвеш (оба — «Спортинг»);

    Нападающие: Рафаэл Леау («Милан»), Джовани Кенда («Спортинг»), Педру Нету («Челси»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Диогу Жота («Ливерпуль»).

    5 сентября Португалия дома примет Хорватию, а 8 сентября сыграет со сборной Шотландии.

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