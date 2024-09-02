Дмитрий Андреев: «Оренбург» не вылетит из РПЛ

Экс-спортдир «Оренбурга»абсолютно уверен, что его бывший клуб останется в российской Премьер-лиге.

«Уверены, что "Оренбург" не вылетит? У нас очень качественный тренерский состав, хороший подбор исполнителей. Если все матчи будем проводить в равных условиях, то мы точно не вылетим. В этом я уверен.

Равные условия — объективное судейство? Просто равные условия. Чему вас научила эта история? Да как сказать... Просто выражаться надо в другой форме. А в остальном...

А по сути? По сути? Знаете, мы делаем свою работу честно. И ко всем относимся с уважением. Хотим, чтобы и к нам относились с уважением. А когда к нам относятся с неуважением, иногда эмоции зашкаливают. Так получилось...Такая реакция», — рассказал Андреев «СЭ».

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал Андреева на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).