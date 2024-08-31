«Тулуза» — «Марсель»: счет матча 1:3, обзор голов

Мэйсон Гринвуд Фото: globallookpress.com
На дубль Мэйсона Гринвуда и гол Луиса Энрике хозяева ответили только точным ударом престижа Шэви Бабички.
Футбол. Франция. Лига 1
Тулуза — Марсель 1:3
Голы: 0:1 Мэйсон Гринвуд (16'), 0:2 Мэйсон Гринвуд (17'), 0:3 Чарли Крессвел (автогол) (52'), 1:3 Шави Бабика (90') Тулуза: Гийом Рест, Чарли Крессвел (Джибриль Сидибе, 63'), Расмус Николайсен, Марк Маккензи, Габриэль Суасо, Арон Дённум (Джошуа Кинг, 77'), Венсан Сьерро, Кристиан Кассерес (Шави Бабика, 63'), Янн Гбоу (Никлас Шмидт, 77'), Закария Абухляль (Уоррен Каманзи, 63'), Франк Магри Марсель: Херонимо Рульи, Лилиан Брассье, Микаэль Мурильо, Амин Арит (Валентин Карбони, 66'), Мэйсон Гринвуд, Жоффрей Кондогбиа (Валентин Ронжье, 86'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Бамо Мейте, 86'), Элье Ваи (Ниль Мопе, 76'), Луис Энрике (Jonathan Rowe, 66'), Кентен Мерлен, Дерек Корнелиус Предупреждения: Пьер-Эмиль Хёйбьерг (10'), Кристиан Кассерес (44'), Арон Дённум (49'), Шави Бабика (78'), Лилиан Брассье (78'), Венсан Сьерро (83'), Carles Martinez (86') Удаление: Франк Магри (27')
«Мармель» смог набрать семь очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. У «Тулузы» осталось два балла и тринадцатая строчка.