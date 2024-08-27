«Кристал Пэлас» заплатит 25 млн фунтов за нападающего «Арсенала»

Эдди Нкетиа Фото: globallookpress.com
Нкетиа близок к переходу в «Кристал Пэлас», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Клубы уже согласовали условия трансфера. «Кристал Пэлас» заплатит за 25-летнего нападающего 25 миллионов фунтов. Еще до пяти миллионов «Арсенал» может получить в виде бонусов.
Также отмечается, что Нкетиа уже дал согласие на переход в «Пэлас».
Клубы объявят о трансфере сразу после того, как футболист пройдет медосмотр.
Transfermarkt оценивает стоимость Нкетиа в 30 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 27 матчей и забил пять мячей.