ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эсекьель Барко«Спартак» — «Динамо» Махачкала. Онлайн
    Все новости спорта

    «Кристал Пэлас» заплатит 25 млн фунтов за нападающего «Арсенала»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Арсенал Кристал Пэлас АПЛ Футбол Англии Трансферы
    Эдди Нкетиа покинет «Арсенал» перед закрытием летнего трансферного окна.

    Эдди Нкетиа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдди Нкетиа

    Нкетиа близок к переходу в «Кристал Пэлас», сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Клубы уже согласовали условия трансфера. «Кристал Пэлас» заплатит за 25-летнего нападающего 25 миллионов фунтов. Еще до пяти миллионов «Арсенал» может получить в виде бонусов.

    Также отмечается, что Нкетиа уже дал согласие на переход в «Пэлас».

    Клубы объявят о трансфере сразу после того, как футболист пройдет медосмотр.

  • На флажке. Осимхен, Стерлинг, Кьеза и еще 27 игроков, которым нужен трансфер до закрытия окна
  • Звезды, оказавшиеся в немилости у своих клубов, надеются успеть сменить команду этим летом
  • 24/08/2024

    • Transfermarkt оценивает стоимость Нкетиа в 30 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге 27 матчей и забил пять мячей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» начнет без увертюр!
  • «Спартак» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Совершит ли киевское «Динамо» камбэк?
  • «Зальцбург» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Поправит ли ЦСКА свои дела в Кубке?
  • «Ахмат» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.58
  • Экспресс дня 27 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зальцбург — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры