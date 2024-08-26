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    Флик: Цель «Барселоны» — всегда выигрывать чемпионат Испании

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о целях команды в испанской Примере.

    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»
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    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»

    «Наша цель — всегда выигрывать чемпионат. Это долгий путь, мы хорошо начали, но на следующей неделе все может измениться. Сейчас мы довольны стартом сезона и уверены в себе.

    Мы не забегаем наперед, смотрим не на май, а только на следующую игру против Райо», — сказал Флик Mundo Deportivo.

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    • Напомним, что в 1-м туре испанской Примеры «Барселона» обыграла «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:1.

    В следующем туре чемпионата Испании «сине-гранатовые» сыграют против «Райо Вальекано» завтра, 27-го августа в 22:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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