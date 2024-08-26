Флик: Цель «Барселоны» — всегда выигрывать чемпионат Испании

Главный тренервысказался о целях команды в испанской Примере.

«Наша цель — всегда выигрывать чемпионат. Это долгий путь, мы хорошо начали, но на следующей неделе все может измениться. Сейчас мы довольны стартом сезона и уверены в себе.

Мы не забегаем наперед, смотрим не на май, а только на следующую игру против Райо», — сказал Флик Mundo Deportivo.

Напомним, что в 1-м туре испанской Примеры «Барселона» обыграла «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:1.

В следующем туре чемпионата Испании «сине-гранатовые» сыграют против «Райо Вальекано» завтра, 27-го августа в 22:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.