Файзуллаев: Николич — очень серьезный тренер

Полузащитник ЦСКАоценил работу наставника армейской команды

Он отметил, что сербский специалист очень подкован в тактическом плане.

«Очень серьёзный тренер, отлично подкованный тактически. Общительный, постоянно находится в контакте с футболистами, всё подробно объясняет.

Как я уже говорил, у него очень интересные тренировки. Занятия очень интересные, все упражнения игровые, с мячом. При этом высокая интенсивность работы. На мой взгляд, по игре уже заметно, что мы отрабатываем на тренировках», — приводит слова Файзуллаева Bobsoccer.

Календарь и таблица РПЛ

После пяти туров ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 7 очков.