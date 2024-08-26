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    Файзуллаев: Николич — очень серьезный тренер

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    Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев оценил работу наставника армейской команды Марко Николича.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    Он отметил, что сербский специалист очень подкован в тактическом плане.

    «Очень серьёзный тренер, отлично подкованный тактически. Общительный, постоянно находится в контакте с футболистами, всё подробно объясняет.

    Как я уже говорил, у него очень интересные тренировки. Занятия очень интересные, все упражнения игровые, с мячом. При этом высокая интенсивность работы. На мой взгляд, по игре уже заметно, что мы отрабатываем на тренировках», — приводит слова Файзуллаева Bobsoccer.

    Календарь и таблица РПЛ

    После пяти туров ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

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