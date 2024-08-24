Изидор прокомментировал переход в «Сандерленд»

Форвард, который был арендован «Сандерлендом», высказался о переходе в английский клуб.

«Для меня это было действительно легко. Когда я узнал, что "Сандерленд" хочет меня видеть в своем составе, я не колебался ни секунды.

Мы смотрели сериал на Netflix, поэтому я знал, что это большой клуб с большим числом болельщиков. Когда такие клубы хотят тебя, ты не колеблешься, поэтому для меня было естественным принять это решение.

Тренер "Сандерленда" родом из того же города, что и я. Он был тренером молодежной команды в моем первом клубе, но он работал до меня, поэтому он меня не тренировал. Я слышал о нем, о его тренерских качествах, о том, как он готовит команду и как он выигрывает матчи», — цитирует Изидора сайт английской команды.