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    «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Соколом» в матче Первой лиги

    «СКА-Хабаровск» — «Сокол»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «СКА-Хабаровск» не смог обыграть «Сокол» (2:2) в матче 7-го тура российской Первой лиги.

    «СКА-Хабаровск»
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    «СКА-Хабаровск»

    Сначала 2 гола забила саратовская команда. Дублем отметился нападающий «Сокола» Артём Максименко, который забил свои голы на 4-й и 20-й минутах встречи.

    «СКА-Хабаровску» удалось сравнять счет. Голы забили Никита Першин на 45-й минуте и Рамазан Гаджимурадов на 48-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    СКА-Хабаровск — Сокол 2:2
    Голы: 0:1 Александр Максименко (4'), 0:2 Александр Максименко (20'), 1:2 Pershin N. (45'), 2:2 Рамазан Гаджимурадов (48') СКА-Хабаровск: Алексей Кузнецов, Егор Носков, Николай Покидышев, Юрий Журавлёв, Юрий Бавин, Рамазан Гаджимурадов, Артем Симонян, Камран Алиев, Георгий Гонгадзе, Pershin N., Sadiki N. Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Дмитрий Иванов, Антон Синяк, Шамиль Саадуев, Дмитрий Сасин, Chobanov R., Kaplenko N., Molodtsov A., Shpitalnyi V., Zabelin P. Предупреждения: Дмитрий Иванов (36'), Pershin N. (36'), Юрий Бавин (52'), Александр Максименко (63'), Рамазан Гаджимурадов (78')

    После этого матча «СКА-Хабаровск» занимает 16-е место в таблице Первой лиги с 5-ю очками в активе. «Сокол» — на 4-й позиции (10 баллов).

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