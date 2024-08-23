«СКА-Хабаровск» — «Сокол»: счет матча 2:2, обзор голов

«СКА-Хабаровск» Фото: t.me/fcskakhabarovsk
Сначала 2 гола забила саратовская команда. Дублем отметился нападающий «Сокола» Артём Максименко, который забил свои голы на 4-й и 20-й минутах встречи.
«СКА-Хабаровску» удалось сравнять счет. Голы забили Никита Першин на 45-й минуте и Рамазан Гаджимурадов на 48-й минуте.
Футбол. Россия. Первая лига
СКА-Хабаровск — Сокол 2:2
Голы: 0:1 Александр Максименко (4'), 0:2 Александр Максименко (20'), 1:2 Pershin N. (45'), 2:2 Рамазан Гаджимурадов (48') СКА-Хабаровск: Алексей Кузнецов, Егор Носков, Николай Покидышев, Юрий Журавлёв, Юрий Бавин, Рамазан Гаджимурадов, Артем Симонян, Камран Алиев, Георгий Гонгадзе, Pershin N., Sadiki N. Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Дмитрий Иванов, Антон Синяк, Шамиль Саадуев, Дмитрий Сасин, Chobanov R., Kaplenko N., Molodtsov A., Shpitalnyi V., Zabelin P. Предупреждения: Дмитрий Иванов (36'), Pershin N. (36'), Юрий Бавин (52'), Александр Максименко (63'), Рамазан Гаджимурадов (78')
После этого матча «СКА-Хабаровск» занимает 16-е место в таблице Первой лиги с 5-ю очками в активе. «Сокол» — на 4-й позиции (10 баллов).