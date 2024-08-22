Стало известно, кто рассудит «Зенит» и «Спартак»

На сайте РФС опубликованы имена арбитров, которые будут работать на матчах шестого тура РПЛ.

Тур продлится с 23 по 25 августа. Центральный матч пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. «Зенит» примет «Спартак». Команды рассудит арбитр Виталий Мешков.

23 августа (пятница)

«Рубин» — «Динамо» Махачкала: судья — Кирилл Левников.

24 августа (суббота)

ЦСКА — «Акрон»: судья — Артём Чистяков.

«Зенит» — «Спартак»: судья — Виталий Мешков.

«Факел» — «Оренбург»: судья — Иван Абросимов.

«Ахмат» — «Химки»: судья — Ян Бобровский.

25 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Пари НН»: судья — Михаил Черемных.

«Динамо» Москва — «Краснодар»: судья — Сергей Карасёв.

«Локомотив» — «Ростов»: судья — Владимир Москалёв.