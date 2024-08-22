Стало известно, кто рассудит «Зенит» и «Спартак»

Клаудиньо Фото: globallookpress.com
Тур продлится с 23 по 25 августа. Центральный матч пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. «Зенит» примет «Спартак». Команды рассудит арбитр Виталий Мешков.
23 августа (пятница)
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: судья — Кирилл Левников.
24 августа (суббота)
ЦСКА — «Акрон»: судья — Артём Чистяков.
«Зенит» — «Спартак»: судья — Виталий Мешков.
«Факел» — «Оренбург»: судья — Иван Абросимов.
«Ахмат» — «Химки»: судья — Ян Бобровский.
25 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Пари НН»: судья — Михаил Черемных.
«Динамо» Москва — «Краснодар»: судья — Сергей Карасёв.
«Локомотив» — «Ростов»: судья — Владимир Москалёв.