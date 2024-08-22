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    Стало известно, кто рассудит «Зенит» и «Спартак»

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    На сайте РФС опубликованы имена арбитров, которые будут работать на матчах шестого тура РПЛ.

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    Клаудиньо

    Тур продлится с 23 по 25 августа. Центральный матч пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. «Зенит» примет «Спартак». Команды рассудит арбитр Виталий Мешков.

    23 августа (пятница)

    «Рубин» — «Динамо» Махачкала: судья — Кирилл Левников.

    24 августа (суббота)

    ЦСКА — «Акрон»: судья — Артём Чистяков.

    «Зенит» — «Спартак»: судья — Виталий Мешков.

    «Факел» — «Оренбург»: судья — Иван Абросимов.

    «Ахмат» — «Химки»: судья — Ян Бобровский.

    25 августа (воскресенье)

    «Крылья Советов» — «Пари НН»: судья — Михаил Черемных.

    «Динамо» Москва — «Краснодар»: судья — Сергей Карасёв.

    «Локомотив» — «Ростов»: судья — Владимир Москалёв.

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