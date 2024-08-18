«Спартак» — «Факел»: счет матча 3:0, обзор голов

Манфред Угальде («Спартак») Фото: globallookpress.com
Точными ударами в этой игре отметились Манфред Угальде, Срджан Бабич и Эсекьель Барко.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак — Факел 3:0
Голы: 1:0 Манфред Угальде (3'), 2:0 Срджан Бабич (9'), 3:0 Barco E. (пенальти) (60') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс Перейра, Антон Зиньковский, Тео Бонгонда, Манфред Угальде, Barco E. Факел: Виталий Гудиев, Сергей Божин, Райан Сенхаджи, Мохамед Браими, Михаил Щетинин, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Даниэль Мишкич, Владимир Ильин, Евгений Марков, Dziov M. Предупреждения: Сергей Божин (11'), (89')
В активе «Спартака» теперь стало 10 очков и четвертая позиция в турнирной таблице. «Факел» с одним баллом идет последним.