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    «Спартак» разбил «Факел»

    «Спартак» — «Факел»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче пятого тура РПЛ «Спартак» на своем поле разгромил «Факел» со счетом 3:0.

    Манфред Угальде («Спартак»)
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    Манфред Угальде («Спартак»)

    Точными ударами в этой игре отметились Манфред Угальде, Срджан Бабич и Эсекьель Барко.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Факел 3:0
    Голы: 1:0 Манфред Угальде (3'), 2:0 Срджан Бабич (9'), 3:0 Barco E. (пенальти) (60') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс Перейра, Антон Зиньковский, Тео Бонгонда, Манфред Угальде, Barco E. Факел: Виталий Гудиев, Сергей Божин, Райан Сенхаджи, Мохамед Браими, Михаил Щетинин, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Даниэль Мишкич, Владимир Ильин, Евгений Марков, Dziov M. Предупреждения: Сергей Божин (11'), (89')

    Календарь и таблица РПЛ

    В активе «Спартака» теперь стало 10 очков и четвертая позиция в турнирной таблице. «Факел» с одним баллом идет последним.

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