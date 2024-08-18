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    Пятибратов: На следующей неделе «Факел» будет другим

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    Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов пообещал серьезные изменения в игре своей команды на следующей неделе после поражения в 5-м туре от «Спартака» со счетом 0:3.

    Дмитрий Пятибратов
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    Дмитрий Пятибратов

    «В чем "Спартак" переиграл "Факел"? Он лучше реализовывал моменты. У нас был мужской разговор в раздевалке, откровенный. Я знаю проблему, в ближайшее время будем решать. По персоналиям я говорить не хочу.

    Это отправная точка — в какую сторону мы будем развиваться. Мне было стыдно перед болельщиками. Главное, что мы знаем проблему, знаем, как ее решить. Нужно просто немного времени.

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    Будет ли усиление? Мы будем справляться. Дело не в том, какие есть игроки. Нам просто надо работать. Сейчас есть ситуация, которая нас не устраивает, но она не критическая. Еще весь чемпионат впереди. Нужно собраться и идти дальше. На следующей неделе вы увидите другую команду», — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

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