Пятибратов: На следующей неделе «Факел» будет другим

Дмитрий Пятибратов Фото: globallookpress.com
«В чем "Спартак" переиграл "Факел"? Он лучше реализовывал моменты. У нас был мужской разговор в раздевалке, откровенный. Я знаю проблему, в ближайшее время будем решать. По персоналиям я говорить не хочу.
Это отправная точка — в какую сторону мы будем развиваться. Мне было стыдно перед болельщиками. Главное, что мы знаем проблему, знаем, как ее решить. Нужно просто немного времени.
Будет ли усиление? Мы будем справляться. Дело не в том, какие есть игроки. Нам просто надо работать. Сейчас есть ситуация, которая нас не устраивает, но она не критическая. Еще весь чемпионат впереди. Нужно собраться и идти дальше. На следующей неделе вы увидите другую команду», — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».