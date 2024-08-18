1-й таймЦСКА — ЛокомотивОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей БатраковЦСКА — «Локомотив». Онлайн
  • 16:56
    • «Зенит» ушел от поражения в матче с «Химками»
  • 16:48
    • «Спартак» — «Факел»: стартовые составы на игру РПЛ
  • 16:21
    • ЦСКА — «Локомотив»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ
  • 07:59
    • Дю Плесси защитил пояс UFC в среднем весе в бою с Адесаньей
    Все новости спорта

    «Осер» вырвал победу у «Ниццы»

    «Осер» — «Ницца»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Осер Ницца
    В матче первого тура чемпионата Франции «Осер» переиграли «Ниццу» со счетом 1:1.

    «Осер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Осер»

    На голы Мохамеда Чо и Лассо Кулибали хозяева ответили точным ударом Райана Равелосона.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Осер — Ницца 1:1
    Голы: 0:1 Мохамед-Али Чо (21'), 1:1 Райан Равелсон (43') Осер: Донован Леон, Поль Жоли, Жубал, Элиша Овусу, Райан Равелсон, Гаэтан Перрен (Lasso Coulibaly, 87'), Лассин Синайоко, Адо Онаиву, Тио Бэр (Флориан Ай, 69'), Gabriel Osho, Clement Akpa (Тео Пелленар, 52') Ницца: Марчин Булка, Жонатан Клосс, Антуан Менди, Данте, Тангай Н'Домбеле (Issiaga Camara, 87'), Хишем Будауи, Пабло Росарио, Мохамед-Али Чо (Бадредин Буанани, 65'), Эванн Гессан, Гаэтан Лаборде (Victor Orakpo, 79'), Билал Браими (Джордан Лотомба, 64')

    Календарь и таблица Лиги 1

    Таким образом, «Осер» набрал первые три очка, «Ницца» осталась без набранных пунктов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» начнет сезон в АПЛ с яркой победы над «Челси»?
  • «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Сможет ли «Спартак» продлить свою беспроигрышную серию?
  • «Спартак» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Завершится ли победная серия «Локомотива»?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.00
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 18:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Акрон — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лечче — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры