«Осер» — «Ницца»: счет матча 2:1, обзор голов

На голы Мохамеда Чо и Лассо Кулибали хозяева ответили точным ударом Райана Равелосона.
Футбол. Франция. Лига 1
Осер — Ницца 1:1
Голы: 0:1 Мохамед-Али Чо (21'), 1:1 Райан Равелсон (43') Осер: Донован Леон, Поль Жоли, Жубал, Элиша Овусу, Райан Равелсон, Гаэтан Перрен (Lasso Coulibaly, 87'), Лассин Синайоко, Адо Онаиву, Тио Бэр (Флориан Ай, 69'), Gabriel Osho, Clement Akpa (Тео Пелленар, 52') Ницца: Марчин Булка, Жонатан Клосс, Антуан Менди, Данте, Тангай Н'Домбеле (Issiaga Camara, 87'), Хишем Будауи, Пабло Росарио, Мохамед-Али Чо (Бадредин Буанани, 65'), Эванн Гессан, Гаэтан Лаборде (Victor Orakpo, 79'), Билал Браими (Джордан Лотомба, 64')
Таким образом, «Осер» набрал первые три очка, «Ницца» осталась без набранных пунктов.