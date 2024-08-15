Калешин возглавил «Чайку»

Бывший главный тренер «Акрона» и «Алании»возглавил песчанокопскую «Чайку». Об этом информирует сайт клуба.

До этого «Чайку» тренировал Дмитрий Пятибратов. Специалист будет работать в воронежском «Факеле».

«Футбольный клуб "Чайка" подписал контракт с Евгением Калешиным по схеме "1+1". В качестве футболиста Евгений Калешин играл за "Изумруд", "Дружбу", "Шинник", "Спартак-Нальчик", "Томь", "Крылья Советов", "Краснодар" и "Черноморец". После завершения игровой карьеры в сезоне-2014/2015 работал старшим тренером футбольного клуба "Краснодар-2". В 2015 году вошёл в тренерский штаб краснодарской "Кубани". В 2017-м занял должность главного тренера команды.

С 2019 по 2021 год работал главным тренером в калининградской "Балтике", пробившись с ней в 1/8 финала Кубка России. В сентябре 2022 года возглавил тольяттинский "Акрон", под его руководством клуб дошёл до полуфинала Пути регионов Кубка России — 2022/2023, одолев на своём пути московские клубы "Торпедо", "Локомотив", "Динамо" и "Спартак". С декабря 2023 по май 2024 года работал главным тренером во владикавказской "Алании". Добро пожаловать в Стаю, Евгений Игоревич!» — написано в заявлении «Чайки».