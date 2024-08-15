ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулиан АльваресПродали и сразу забыли. Почему Альварес так и не стал незаменимым в «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    Калешин возглавил «Чайку»

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Чайка
    Бывший главный тренер «Акрона» и «Алании» Евгений Калешин возглавил песчанокопскую «Чайку». Об этом информирует сайт клуба.

    Евгений Калешин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Калешин

    До этого «Чайку» тренировал Дмитрий Пятибратов. Специалист будет работать в воронежском «Факеле».

    «Футбольный клуб "Чайка" подписал контракт с Евгением Калешиным по схеме "1+1". В качестве футболиста Евгений Калешин играл за "Изумруд", "Дружбу", "Шинник", "Спартак-Нальчик", "Томь", "Крылья Советов", "Краснодар" и "Черноморец". После завершения игровой карьеры в сезоне-2014/2015 работал старшим тренером футбольного клуба "Краснодар-2". В 2015 году вошёл в тренерский штаб краснодарской "Кубани". В 2017-м занял должность главного тренера команды.

    С 2019 по 2021 год работал главным тренером в калининградской "Балтике", пробившись с ней в 1/8 финала Кубка России. В сентябре 2022 года возглавил тольяттинский "Акрон", под его руководством клуб дошёл до полуфинала Пути регионов Кубка России — 2022/2023, одолев на своём пути московские клубы "Торпедо", "Локомотив", "Динамо" и "Спартак". С декабря 2023 по май 2024 года работал главным тренером во владикавказской "Алании". Добро пожаловать в Стаю, Евгений Игоревич!» — написано в заявлении «Чайки».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гости попробуют укротить «быков»
  • «Краснодар» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Жирона» начнет новый сезон с победы?
  • «Бетис» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Сможет ли «Хетафе» доставить «Атлетику» проблемы?
  • «Атлетик» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.56
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Краснодар — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Бетис — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Атлетик — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Шериф — Олимпия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Чжан — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аякс — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры