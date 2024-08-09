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    Тренер «Химок»: Мы создали много моментов и не реализовали их

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    Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о поражении своей команды в матче 4-го тура российской Премьер-лиги с «Пари НН» (0:1).

    Франк Артига
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    Франк Артига

    «В сегодняшнем матче мы создали много моментов и не реализовали их. Были и другие матчи, когда моментов было меньше, но реализовать их удавалось. В связи с этим нам нужно больше работать над завершением.

    При всём уважении к "Пари", я был бы очень разочарован, если бы мы выиграли матч так же, как они. Это бы повлекло проблемы. Но то, что наша команда показала на поле, особенно во втором тайме, мне понравилось», — приводит слова Артиги пресс-служба «Химок» в телеграм-канале клуба.

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    • После этого матча «Химки» занимают 8-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе. В следующей встрече подмосковная команда сыграет против «Зенита» в рамках чемпионата России 18-го числа.

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