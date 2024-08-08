«Челси» подписал 19-летнего аргентинца и отправил его в аренду

Лондонскийзаключил соглашение с аргентинцем. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

19-летний игрок заключил семилетнее соглашение. Защитник проведет сезон-2024/25 в «Бока Хуниорс» на правах аренды.

«Аарон провёл некоторое время в молодежных составах "Хувентуд Унида" и "Спортиво Реалико", прежде чем в возрасте 12 лет перешёл в "Бока". Он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом 10 июня 2023 года и в тот же день дебютировал за первую команду в матче с "Ланусом".

Добро пожаловать в "Челси" и удачи в аренде, Аарон!» — написано в заявлении лондонской команды.

В минувшем сезоне «Челси» занял в АПЛ шестое место.