Бонгонда выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»

опубликовали стартовые составы на матч 3-го тура российской Премьер-лиги.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Зиньковский, Бонгонда, Угальде.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Гапонов, Бейл, Витюгов, Бабкин, Орозко, Ежов, Цыпченко, Шитов.

Матч между этими командами состоится сегодня, 5-го августа в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

После 2-х туров в РПЛ «Спартак» занимает 9-е место в таблице с 3 очками в активе. «Крылья Советов» — на последней 16-й позиции без набранных баллов.