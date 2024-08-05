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    Хесус Медина«Спартак» — «Крылья Советов». Онлайн
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    Бонгонда выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»

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    «Спартак» и «Крылья Советов» опубликовали стартовые составы на матч 3-го тура российской Премьер-лиги.

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    «Спартак»: Максименко, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Зиньковский, Бонгонда, Угальде.

    «Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Гапонов, Бейл, Витюгов, Бабкин, Орозко, Ежов, Цыпченко, Шитов.

  • «Спартак» — «Крылья Советов». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 5-го августа в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    После 2-х туров в РПЛ «Спартак» занимает 9-е место в таблице с 3 очками в активе. «Крылья Советов» — на последней 16-й позиции без набранных баллов.

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