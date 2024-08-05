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    Футбольная сборная Испании U23 вышла в финал Олимпийских игр

    Марокко U23 — Испания U23: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Париж-2024 Сборная Марокко Сборная Испании Футбол Испании
    Испания U23 обыграла Марокко U23 (2:1) в полуфинале Олимпиады 2024-го года в Париже.

    Фермин Лопес Мартин
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    Фермин Лопес Мартин

    В составе молодежной сборной Испании голы забили Фермин Лопес Мартин на 66-й минуте и Хуанлу Санчес на 85-й минуте.

    У Марокко U23 единственный гол забил Суфьян Рахими на 37-й минуте с пенальти.

    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Полуфинал
    Марокко U23 — Испания U23 1:2
    Голы: 1:0 Суфьян Рахими (пенальти) (37'), 1:1 Фермин Лопес (66'), 1:2 Хуанлу Санчес (85') Марокко U23: Мунир Моханд, Ашраф Хакими, Мехди Букамир (Mehdi Maouhoub, 88'), Уссама Эль-Аззузи, Амир Ричардсон, Уссама Таргаллин, Элисс Бен-Сегир, Илиас Акомах, Абде Эззальзули, Суфьян Рахими, Zakaria El Ouahdi Испания U23: Арнау Тенас, Хуан Миранда (Мигель Гутьеррес, 61'), Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Марк Пубиль (Хуанлу Санчес, 61'), Серхио Гомес, Фермин Лопес (Саму Омородион, 88'), Аймар Орос, Алекс Баэна (Беньят Туррьентес, 90'), Пабло Барриос (Адриан Бернабе, 61'), Абель Руис Предупреждения: Арнау Тенас (37'), Суфьян Рахими (37'), Фермин Лопес (67'), Адриан Бернабе (72'), Амир Ричардсон (76')

    В финале Олимпийских игр Испания U23 сыграет против победителя пары сборной Франции и Египта.

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