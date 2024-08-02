Официально: Довбик — игрок «Ромы»

Украинский нападающийсменилна

Сумма трансфера форварда сборной Украины составила 30,5 миллионов евро и бонусы. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

«Талантливый левша, Артём стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в сезоне-2023/2024, забив 24 гола в 36 матчах, а также отдал восемь результативных передач. Эти впечатляющие показатели способствовали первой в истории квалификации каталонского клуба в Лигу чемпионов, который в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Испании», — сказано в заявлении «Ромы».

В сезоне-2023/2024 украинец забил 24 мяча в 36 матчах Ла Лиги и стал лучшим бомбардиром турнира.