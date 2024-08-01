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    Нигматуллин: Сразу было понятно, что Лещука нельзя ставить в матче со «Спартаком»

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    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о неуверенной игре голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука в матче со «Спартаком» (0:3) в первом туре группового этапа Кубка России.

    Руслан Нигматуллин
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    Руслан Нигматуллин

    «Мне кажется, сразу было понятно, что Лещука нельзя ставить со "Спартаком". Один раз — это случайность, три-четыре раза — уже нет.

    Ошибаются все, и даже великие мастера. Чем выше мастерство, тем меньше ошибок. А чем больше ошибок и меньше сейвов, то это говорит о прямо противоположных моментах.

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    • Я, конечно, сочувствую Лещуку в плане того, что неприятно пропускать голы из-за твоих ошибок. У "Динамо" же достаточно вратарей, их четыре-пять. Может быть, в матче со "Спартаком" надо ставить не Лещука? А Игоря пробовать в других играх», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

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