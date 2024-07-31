«Ахмат» разгромил «Пари НН», «Краснодар» был сильнее ЦСКА

Бернард Бериша Фото: globallookpress.com
Грознеский «Ахмат» на своем поле убедительно переиграл «Пари НН» — 4:1.
Дубль у хозяев на счету Бернарда Бериши, также отличились Гамид Агаларов и Антон Швец. В составе гостей единственный мяч на счету Кирилла Гоцука.
Футбол. Россия. Кубок. Группа C
Ахмат — Пари НН 4:1
Голы: 1:0 Гамид Агаларов (пенальти) (26'), 1:1 Кирилл Гоцук (40'), 2:1 Антон Швец (42'), 3:1 Бернард Бериша (54'), 4:1 Бернард Бериша (60') Ахмат: Михаил Опарин, Арсен Адамов, Александр Жиров, Милош Шатара, Мирослав Богосавац, Камило, Антон Швец, Светослав Ковачев, Заим Диванович, Бернард Бериша, Гамид Агаларов Пари НН: Иван Кукушкин, Кирилл Глущенков, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Александр Мухин, Максим Шнапцев, Никита Ермаков, Зе Турбо, Хуан Мануэль Боселли, Vedernikov D., Glazer D. Предупреждения: Виктор Александров (25'), Максим Шнапцев (74'), Ticic L. (77'), Бернард Бериша (87')
«Краснодар» переиграл на своем поле ЦСКА со счетом 1:0.
Единственный мяч на 52-й минуте забил полузащитник Кевин Ленини.
Футбол. Россия. Кубок. Группа C
Краснодар — ЦСКА 1:0
Гол: 1:0 Кевин Ленини (52') Краснодар: Станислав Агкацев, Георгий Арутюнян, Данила Козлов, Жоау Батчи, Кевин Кастаньо, Мозес Кобнан, Александр Эктов, Кайо, Кевин Ленини, Джон Кордоба, Олакунле Олусегун ЦСКА: Владислав Тороп, Илья Агапов, Мойзес, Виллиан Роша, Кристиян Бистрович, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Адольфо Гайч, Davila V., Koita S. Предупреждения: Мойзес (17'), Nikolic M. (28'), Кристиян Бистрович (30'), Виллиан Роша (38'), Жоау Батчи (55'), Лукас Оласа (90+2')