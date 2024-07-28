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    «Краснодар» не смог переиграть «Динамо» Мх

    «Краснодар» — «Динамо» Мх: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 2-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» дома сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» — 0:0.

    Давид Волк — вратарь гостей
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    Давид Волк — вратарь гостей

    На протяжении всего матча «быки» владели инициативой на поле, создали больше моментов, но пробить голкипера гостей Давида Волка так и не смогли.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Динамо Мх 0:0
    Краснодар: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Витор Тормена, Кайо, Александр Черников, Никита Кривцов, Мозес Кобнан, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са, Фёдор Смолов Динамо Мх: Давид Волк, Сослан Кагермазов, Темиркан Сундуков, Нардин Мулахусейнович, Никита Глушков, Антон Крачковский, Валентин Пальцев, Сердер Сердеров, Ражаб Магомедов, Alibekov M., Cacintura E. Предупреждения: Диего Силва (50'), Темиркан Сундуков (66'), Виктор Са (72'), Викторьен Ангбан (83'), Давид Волк (90+6')

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    В третьем туре «Краснодар» отправится на выезде к «Факелу», а «Динамо» примет «Пари НН».

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