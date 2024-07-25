Лапорта обратился к главному тренеру «Барселону» Флику

Президентобратился к наставнику коллектива

«Вы лучше всех подходите для того, чтобы придать импульс основной команде и решить стоящие перед ней задачи. Вы сделаете это с уверенностью, решимостью и новым взглядом. У нас всегда одна идея — "Барселона" должна бороться до конца во всех соревнованиях, ведь это часть нашей сущности», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Напомним, что 29-го мая этого года Ханс-Дитер Флик назначен на пост главного тренера «сине-гранатовых», подписав контракт до лета 2026-го года.