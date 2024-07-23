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    Отец Кузяева: «Гавр» пока не предлагал Далеру новый контракт

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Гавр Лига 1 Футбол Франции
    Адьям Кузяев, отец российского полузащитника Далера Кузяева, заявил, что в «Гавре» довольны игрой его сына.

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    «Все нормально, его очень тепло встретили футболисты, руководство "Гавра". Болельщики приходили на футбол, автограф-сессия была, все в порядке.

    Сейчас новый главный тренер, но он грамотный, ведет работу через мяч, все хорошо. Пока "Гавр" не начинал переговоры о новом контракте, у нас еще год соглашения.

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    • Но мы не думаем об этом, спортивный директор "Гавра" сказал, что работой Далера в прошлом сезоне довольны, поэтому в нынешнем положении клубу не выгодно, чтобы он ушел.

    Далер настроен выступать за Гавр», — приводит слова Адьяма Кузяева ТАСС.

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