Отец Кузяева: «Гавр» пока не предлагал Далеру новый контракт

Адьям Кузяев, отец российского полузащитника, заявил, что в «Гавре» довольны игрой его сына.

«Все нормально, его очень тепло встретили футболисты, руководство "Гавра". Болельщики приходили на футбол, автограф-сессия была, все в порядке.

Сейчас новый главный тренер, но он грамотный, ведет работу через мяч, все хорошо. Пока "Гавр" не начинал переговоры о новом контракте, у нас еще год соглашения.

Но мы не думаем об этом, спортивный директор "Гавра" сказал, что работой Далера в прошлом сезоне довольны, поэтому в нынешнем положении клубу не выгодно, чтобы он ушел.

Далер настроен выступать за Гавр», — приводит слова Адьяма Кузяева ТАСС.