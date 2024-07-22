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    «Комо» согласовал контракт с экс-защитником «Реала» и «Манчестер Юнайтед»

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    Бывший защитник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан продолжит карьеру в итальянской Серии А.

    Рафаэль Варан
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    Рафаэль Варан

    Варан близок к переходу в «Комо», сообщает журналист Фабрицио Романо.

    По данным источника, французский футболист уже согласовал с итальянским клубом двухлетний контракт. В договоре также будет предусмотрена опция продления еще на один сезон.

    В следующем сезоне «Комо» будет выступать в высшем дивизионе чемпионата Италии.

    Ранее сообщалось, что в «Комо» Варана хочет видеть главный тренер команды Сеск Фабрегас.

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    • Варан находится в статусе свободного агента посте истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед».

    В сезоне-2023/2024 Варан провел в английской Премьер-лиге 22 матча, в которых отметился одним забитым мячом.

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