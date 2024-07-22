«Комо» согласовал контракт с экс-защитником «Реала» и «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед»продолжит карьеру в итальянской Серии А.

Варан близок к переходу в «Комо», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, французский футболист уже согласовал с итальянским клубом двухлетний контракт. В договоре также будет предусмотрена опция продления еще на один сезон.

В следующем сезоне «Комо» будет выступать в высшем дивизионе чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что в «Комо» Варана хочет видеть главный тренер команды Сеск Фабрегас.

Варан находится в статусе свободного агента посте истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2023/2024 Варан провел в английской Премьер-лиге 22 матча, в которых отметился одним забитым мячом.