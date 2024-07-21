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    Орлов: «Зенит» показал, что он великолепно готов к старту сезона

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    Российский журналист Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в матче 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

    Максим Глушенков — нападающий «Зенита»
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    Максим Глушенков — нападающий «Зенита»

    «Зенит показал, что он великолепно готов к старту сезона. Совсем другая команда по сравнению с той, которую мы видели сразу после зимней паузы.

    Игроки, вышедшие на замену, не выпали, а попали в этот матч. У питерцев добротная скамейка. Семак может рассчитывать на резервистов, которые не только ничего не портят, но способны и усиливать игру. Правда, в обороне сине-бело-голубые действуют не без погрешностей. Опытный Дуглас Сантос однажды ошибся, отдав передачу поперек. Хотя надо делать скидку и на первый матч сезона.

    Второй сильный матч Глушенкова. А помните, я вам сказал, что считаю лучшим игроком РПЛ не Тюкавина, а именно его? Вы же видите, что Максим не только отдает, но и забивает. 4 гола в двух матчах. Пока идет по весьма серьезному графику. Но этому есть и логическое объяснение. Партнеры. Какое у него взаимопонимание с Венделом? Просто фантастическое! Игра для гурманов», — сказал Орлов СЭ.

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