Влахович зарабатывает больше всех в Серии А

Стали известны зарплаты всех игроков итальянской Серии А.

По данным издания Capology, больше всех зарабатывает нападающий «Ювентуса» Душан Влахович (€ 22,2 млн в год).

Второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов занимает форвард «Наполи» Виктор Осимхен (€ 12,8 млн). Также в тройку попал полузащитник «Интера» Никола Барелла (€ 12,4 млн).

Календарь и таблица Серии А

Душан Влахович играет за «Ювентус» с 2022 года. Всего за «старую синьору» он сыграл 101 матч, забил 41 мяч. Контракт серба с клубом до 2026 года. На Transfermarkt его оценивают в € 65 млн.