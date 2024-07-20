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    Влахович зарабатывает больше всех в Серии А

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи Ювентус Интер
    Стали известны зарплаты всех игроков итальянской Серии А.

    Душан Влахович
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    Душан Влахович

    По данным издания Capology, больше всех зарабатывает нападающий «Ювентуса» Душан Влахович (€ 22,2 млн в год).

    Второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов занимает форвард «Наполи» Виктор Осимхен (€ 12,8 млн). Также в тройку попал полузащитник «Интера» Никола Барелла (€ 12,4 млн).

    Календарь и таблица Серии А

    Душан Влахович играет за «Ювентус» с 2022 года. Всего за «старую синьору» он сыграл 101 матч, забил 41 мяч. Контракт серба с клубом до 2026 года. На Transfermarkt его оценивают в € 65 млн.

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