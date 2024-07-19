Педри: На Евро-2024 мы увидели, на что способен Уильямс

Хавбек «Барселоны»прокомментировал вероятный трансфер

Сейчас футболист играет за «Атлетик» Бильбао. Педри уверен, что Уильямс усилит каталонскую команду.

«Перейдёт ли Уильямс? У меня нет ответа на этот вопрос. Ясно только то, что он был бы отличным приобретением для "Барселоны". На Евро мы увидели, на что он способен», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне Уильямс провел 48 матчей. В активе футболиста 10 мячей и 24 голевые передачи.

Соглашение с футболистом истекает в июне 2027 года. Ранее Уильямс вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы-2024 по футболу.