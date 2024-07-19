ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеКилиан Мбаппе и история десятилетней одержимости «Реала» его подписанием
  • 22:28
    • «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Йоро
    Все новости спорта

    Педри: На Евро-2024 мы увидели, на что способен Уильямс

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Атлетик Трансферы
    Хавбек «Барселоны» Педри прокомментировал вероятный трансфер Нико Уильямса.

    Нико Уильямс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нико Уильямс

    Сейчас футболист играет за «Атлетик» Бильбао. Педри уверен, что Уильямс усилит каталонскую команду.

    «Перейдёт ли Уильямс? У меня нет ответа на этот вопрос. Ясно только то, что он был бы отличным приобретением для "Барселоны". На Евро мы увидели, на что он способен», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.

    В прошлом сезоне Уильямс провел 48 матчей. В активе футболиста 10 мячей и 24 голевые передачи.

    Соглашение с футболистом истекает в июне 2027 года. Ранее Уильямс вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы-2024 по футболу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» доставить проблемы ЦСКА?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Зенит» не станет жалеть «Крылышки»
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Надаль разочарует в матче с Навоне?
  • Надаль — Навоне. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.44
  • Экспресс дня 19 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Надаль — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Локомотив — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Урал — Шинник
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — КАМАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Зверев — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры