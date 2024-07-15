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    Дуглас Сантос: Я всегда мечтаю о сборной Бразилии

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    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о возможной игре за сборную Бразилии.

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    «Я всегда мечтаю о сборной Бразилии. Всегда будет надежда. Я показываю свой футбол здесь, в "Зените". Я завоевал много титулов. Меня дважды подряд признавали лучшим на своей позиции. Я продолжу работать со скромностью, как я всегда делал.

    Если я буду вызван в сборную Бразилии, это будет результатом моей работы здесь. Я надеюсь, что у меня будет такая возможность», — приводит слова Дугласа журналист Фабио Алейшо в соцсетях.

    В настоящий момент в активе Сантоса только один матч за сборную Бразилии.

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