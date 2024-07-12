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    «Динамо» и «Спартак» не выявили сильнейшего в товарищеском матче, команда Лички выиграла по пенальти

    «Динамо» — «Спартак»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Спартак Динамо
    В товарищеском матче московские «Динамо» и «Спартак» в основное время сыграли вничью 1:1.

    Муми Нгамале
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    Муми Нгамале

    В составе «Динамо» забил Муми Нгамале на 23-й минуте, а за «Спартак» отличился Никита Чернов на 73-й минуте.

    «Динамо» оказалось сильнее соперника по пенальти.

    Товарищеский матч
    «Динамо» — «Спартак» — 1:1 (1:0, 0:1, пенальти — 5:4)
    Голы: 1:0 — Нгамале (23), 1:1 — Чернов (73)«Динамо»: Лунев (Лещук, 46), Даса, Майсторович, Фернандес (Лепский, 58), Лаксальт, Фомин (Гагнидзе, 87), Кутицкий (Бессмертный, 78), Бителло (Назаренко, 90), Гладышев (Грулев, 68), Нгамале (Макаров, 68), Тюкавин (Окишор, 87)«Спартак»: Селихов (Максименко, 46), Хлусевич, Чернов, Бабич (Литвинов, 82), Рябчук (Денисов, 46), Мартинс (Умяров, 46), Зобнин, Игнатов (Зорин, 46), Медина, Бонгонда (Зиньковский, 82), Соболев (Мелешин, 82)

    Сейчас команды продолжают вести подготовку к новому сезону РПЛ.

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