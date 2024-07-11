Мостовой: Какие люди хают Англию весь Евро? Бесит это

Бывший российский футболиствысказался о победе Англии над Нидерландами (2:1) в полуфинале Евро-2024.

«Игра получилась равная. Сначала преимущество имела Англия, потом — Нидерланды. Гол Уоткинса — несчастный случай. Получилось превосходно, но дай ему 10 раз так пробить, девять точно не забьёт.

Какие люди хают весь чемпионат Англию? Они в финале! Бесит это. Сыграть по 70 матчей за сезон, а потом на пределе возможностей провести Евро очень сложно.

Мне было всё равно, кто второй выйдет в финал. Главное, что Испания там. Думаю, будет очень интересно», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Календарь и таблица Евро-2024

Финал Евро-2024 Англия — Испания пройдет 14 июля в Берлине.