Пети: Мбаппе недостоин быть капитаном и сыграет с Испанией только из-за статуса матча

Бывший полузащитник сборной Франциивысказался о форварде национальной команды страны

«Пока что Килиан Мбаппе недостоин того, чтобы быть капитаном. Он не берёт на себя достаточно ответственности. Он не в лучшей физической форме, потому что у него болит сломанный нос. Он сыграет в полуфинале только потому, что соперник — это сборная Испании. В противном случае он был бы на скамейке запасных», — цитирует Пети NTV.

Напомним, что матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции состоится сегодня, 9-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.