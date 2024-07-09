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    Пети: Мбаппе недостоин быть капитаном и сыграет с Испанией только из-за статуса матча

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    Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети высказался о форварде национальной команды страны Килиане Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Пока что Килиан Мбаппе недостоин того, чтобы быть капитаном. Он не берёт на себя достаточно ответственности. Он не в лучшей физической форме, потому что у него болит сломанный нос. Он сыграет в полуфинале только потому, что соперник — это сборная Испании. В противном случае он был бы на скамейке запасных», — цитирует Пети NTV.

    Напомним, что матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции состоится сегодня, 9-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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