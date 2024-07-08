Баринов: Я достоин лучшей команды, чем «Мец»

Капитан московского «Локомотива»рассказал, какие клубы интересовались в летнее межсезонье.

«Я спокойно сидел в отпуске, пока в один день не узнал из интернета, что мной интересуются "Метц" и "Алавес". Чуть позже руководство "Локомотива" подтвердило мне интерес от этих клубов — они даже направляли официальные бумаги.

"Метцу" я сразу же отказал: ребята в прошлом сезоне вылетели в Лигу 2 — наверное, я достоин большего», — цитирует Баринова Sport24.

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Дмитрий Баринов — воспитанник «Локомотива». Всего за железнодорожников сыграл 215 матчей, забил 10 мячей, сделал 14 голевых передач. На портале Transfermarkt 27-летний полузащитник оценивается в € 8 млн.