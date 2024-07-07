В «Крыльях» отреагировали на слухи о возможном возвращении Сергеева

Спортивный директор «Крыльев Советов»подтвердил, что самарский клуб хочет выкупить нападающего

«Мы понимаем, что команде нужно некоторые позиции усилить. Работаем в этом направлении.

Думаю, что в ближайшее время на официальном сайте клуба мы порадуем болельщиков.

Мы были бы очень счастливы, если Иван Сергеев оказался у нас», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

Сергеев выступал за «Крылья Советов» до перехода в «Зенит». В сезоне-2020/2021 он забил 40 мячей в Первой лиге.

Transfermarkt оценивает стоимость Сергеева в пять миллионов евро. В минувшем сезоне он провел в чемпионате России 26 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.