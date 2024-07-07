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    В «Крыльях» отреагировали на слухи о возможном возвращении Сергеева

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    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подтвердил, что самарский клуб хочет выкупить у «Зенита» нападающего Ивана Сергеева.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Мы понимаем, что команде нужно некоторые позиции усилить. Работаем в этом направлении.

    Думаю, что в ближайшее время на официальном сайте клуба мы порадуем болельщиков.

    Мы были бы очень счастливы, если Иван Сергеев оказался у нас», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

    Сергеев выступал за «Крылья Советов» до перехода в «Зенит». В сезоне-2020/2021 он забил 40 мячей в Первой лиге.

    Transfermarkt оценивает стоимость Сергеева в пять миллионов евро. В минувшем сезоне он провел в чемпионате России 26 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

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