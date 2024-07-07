Россия победила Беларусь по пенальти в ретроматче

Завершился товарищеский матч между легендами

Основное время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были россияне со счетом 5:4.

В первом тайме Беларусь вывел точным ударом Станислав Драгун. Россия смогла отыграться с пенальти благодаря Андрею Каряке.

Ретроматч был приурочен ко Дню независимости Республики Беларусь и 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков.

Тренерами российской сборной в этой встрече были Юрий Семин, Валерий Газзаев и Сергей Овчинников. Команду из Белоруссии возглавляли Анатолий Байдачный и Эдуард Малофеев.