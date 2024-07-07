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    Источник: Калафьори подпишет контракт с «Арсеналом» после выхода из отпуска

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    Стало известно, когда защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори пополнит состав «Арсенала».

    Риккардо Калафьори
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    Риккардо Калафьори

    Как сообщает журналист Николо Скира, Калафьори подпишет контракт с «канонирами» 19-го июля этого года после того, как выйдет из отпуска.

    Сообщается, что защитник «Болоньи» подпишет соглашение с «Арсеналом» до лета 2029-го года с зарплатой в 3.5 млн. евро в год плюс бонусы в 500 тыс. евро. Руководство «канониров» заплатит итальянскому клубу 50 млн. евро за этот трансфер.

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