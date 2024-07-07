Источник: Калафьори подпишет контракт с «Арсеналом» после выхода из отпуска

Стало известно, когда защитникпополнит состав

Как сообщает журналист Николо Скира, Калафьори подпишет контракт с «канонирами» 19-го июля этого года после того, как выйдет из отпуска.

Сообщается, что защитник «Болоньи» подпишет соглашение с «Арсеналом» до лета 2029-го года с зарплатой в 3.5 млн. евро в год плюс бонусы в 500 тыс. евро. Руководство «канониров» заплатит итальянскому клубу 50 млн. евро за этот трансфер.

В прошедшем сезоне Калафьори провел за «Болонью» 30 матчей в рамках Серии А, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.