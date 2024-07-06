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    Титов: Ямаль уже большой футболист

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    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался об игре 16-летнего Ламина Ямаля. Сейчас футболист выступает на Евро-2024 в составе сборной Испании.

    Егор Титов
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    Егор Титов

    «Парень в 16 лет играет в основе Испании на чемпионате Европы! Играет в составе великого клуба — "Барселоны". Отдает передачи на Евро и сильно расстраивается, когда его меняют. О чем еще можно говорить? Он уже стал большим футболистом.

    Теперь ему надо все время подтверждать свой уровень и двигаться дальше. Испания очень богата на таланты, конкуренция там сумасшедшая. У тренера клуба и сборной всегда есть выбор», — цитирует Титова «СЭ».

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Ранее сборная Испании на Евро-2024 победила Германию. Испанцы дожали соперника в дополнительное время.

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