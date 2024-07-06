Титов: Ямаль уже большой футболист

Егор Титов Фото: globallookpress.com
«Парень в 16 лет играет в основе Испании на чемпионате Европы! Играет в составе великого клуба — "Барселоны". Отдает передачи на Евро и сильно расстраивается, когда его меняют. О чем еще можно говорить? Он уже стал большим футболистом.
Теперь ему надо все время подтверждать свой уровень и двигаться дальше. Испания очень богата на таланты, конкуренция там сумасшедшая. У тренера клуба и сборной всегда есть выбор», — цитирует Титова «СЭ».
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