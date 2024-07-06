ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас Мюллер (сборная Германии)Дневник Евро. Испания и Франция — в полуфинале, Германия и Португалия — в слезах, последний матч Крооса
    Все новости спорта

    Нападающий сборной Египта умер после остановки сердца

    Футбол Сборная Египта
    Форвард сборной Египта и клуба «Фьюче» Ахмед Рефат скончался в возрасте 31 года.

    Ахмед Рефат
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ахмед Рефат

    Ранее футболист перенес остановку сердца, информирует пресс‑служба Египетской футбольной ассоциации.

    «Совет директоров Египетской футбольной ассоциации оплакивает Ахмеда Рефата, игрока национальной сборной и клуба "Фьюче". Мы молимся всемогущему богу покрыть Рефата своей огромной милостью и внушить его семье и близким терпение и утешение», — говорится в сообщении.

    Рефат перенес остановку сердца во время матча чемпионата страны против «Аль‑Иттихада» в марте этого года. Форвард вышел на поле на 61‑й минуте. За две минуты до окончания матча футболист упал на газон, потеряв сознание. Согласно египетским СМИ, с тех пор Рифат находился в коме, а накануне его состояние ухудшилось.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия и Швейцария не оставят зрителей без голов
  • Англия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Оппоненты огорчат друг друга
  • Нидерланды — Турция. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Динамо» разгромит белградцев
  • «Динамо» — «Белград». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.49
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Динамо — Белград
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уругвай — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Легенды Белоруссии — Легенды России
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Колумбия — Панама
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Витория — Крисиума
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры