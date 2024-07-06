Нападающий сборной Египта умер после остановки сердца

Форвард сборной Египта и клуба «Фьюче»скончался в возрасте 31 года.

Ранее футболист перенес остановку сердца, информирует пресс‑служба Египетской футбольной ассоциации.

«Совет директоров Египетской футбольной ассоциации оплакивает Ахмеда Рефата, игрока национальной сборной и клуба "Фьюче". Мы молимся всемогущему богу покрыть Рефата своей огромной милостью и внушить его семье и близким терпение и утешение», — говорится в сообщении.

Рефат перенес остановку сердца во время матча чемпионата страны против «Аль‑Иттихада» в марте этого года. Форвард вышел на поле на 61‑й минуте. За две минуты до окончания матча футболист упал на газон, потеряв сознание. Согласно египетским СМИ, с тех пор Рифат находился в коме, а накануне его состояние ухудшилось.