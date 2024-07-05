В ЦСКА прокомментировали слухи о возможном уходе Давилы

Директор по коммуникациямвысказался о возможном переходе полузащитника командыв клуб из Мексики.

«Появившаяся в мексиканских СМИ информация о его уходе абсолютно не соответствует действительности. Определённые разговоры об интересе к Виктору давно ещё доходили до ЦСКА, однако развития никакого не получили ни от одной из сторон.

Не было ни переговоров и какой-то "торговли", о которой пишут, ни соответствующего запроса от игрока, как и предоставленных финансовых гарантий, без которых в сегодняшних реалиях ЦСКА в принципе не готов к диалогу.

Вместе с главным тренером мы ждём Виктора в конце следующей недели в Москве, предпосылок к другому развитию сценария сегодня нет», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

В прошлом сезоне Давила провел за ЦСКА 23 матча в рамках РПЛ, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.