Рабьо: Мы провели хороший матч, выглядели солидно

Полузащитник сборной Францииподвел итоги 1/8 финала Евро-2024 против Бельгии (1:0).

«Этот гол стал настоящим облегчением. Мы провели хороший матч, выглядели солидно. Мы можем не пропускать голы, очень хорошо действовать в отборах. Мы знали, что нам достаточно одного гола, чтобы выиграть. Это был идеальный матч, потому что этим голом в конце игры мы сломали им игру.

Схема? Тактически это не 4-4-2, у нас был Гризманн справа, чтобы он мог смещаться под свою левую ногу. Мы продолжали делать то, что у нас хорошо получается, а именно — хорошо защищаться.

Отсутствие эффективности? Достаточно одного гола для победы. 1:0 нам достаточно. Если так будет до конца [Евро], нас это устроит. Мы были очень компактны, в этом наша сила. В центре ничего не проходило, в обороне мы не допускали проходов один на один. Мы сильны ментально, чтобы всегда быть друг за друга.

Моя дисквалификация в четвертьфинале? Я разочарован, что получил эту желтую карточку. Считаю, что судейство в начале матча было на грани. Но я верю в ребят на скамейке, я буду поддерживать их», — цитирует Рабьо RMC Sport.

Теперь в четвертьфинале Франция сыграет с победителем пары Португалия-Словения.