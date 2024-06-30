2-й таймАнглия — СловакияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемАнглия — Словакия. Онлайн
  • 18:56
    • «Ахмат» разгромил «Динамо» в товарищеском матче
  • 17:44
    • Расселл выиграл Гран-при Австрии из-за столкновения Ферстаппена и Норриса
  • 16:05
    • Дуглас Луис стал игроком «Ювентуса»
  • 14:35
    • Спаллетти сохранит свой пост в сборной Италии, несмотря на ранний вылета на Евро-2024
    Все новости спорта

    Президент «Урала»: Бикфалви готовится к сезону, а дальше посмотрим, решим

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ФНЛ — Первая лига Урал
    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем в команде Эрика Бикфалви.

    Эрик Бикфалви
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик Бикфалви

    «У Эрика в семье произошла трагедия. Он на несколько дней улетал домой. Сейчас к нам присоединился. Пока готовится к сезону, провел несколько индивидуальных тренировок. А дальше посмотрим, решим.

    Значит, есть шанс, что сыграет еще и в ФНЛ? Шанс есть у всех. Пока он готовится к чемпионату», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

    В минувшем сезоне 36-летний Бикфалви провел 27 матчей за «Урал» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. Его контракт с клубом из Екатеринбурга рассчитан до лета 2025 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустят ли испанцы свой первый гол на Евро-2024?
  • Испания — Грузия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Кто выиграет битву за плей-офф Кубка Америки?
  • Мексика — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • В основное время победителя не определят?
  • Франция — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мексика — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Португалия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Боливия — Панама
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч США — Уругвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрухвиртова — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Клуб Регатас Бразил — Бруске
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры