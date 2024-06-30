Президент «Урала»: Бикфалви готовится к сезону, а дальше посмотрим, решим

Президентвысказался о будущем в команде

«У Эрика в семье произошла трагедия. Он на несколько дней улетал домой. Сейчас к нам присоединился. Пока готовится к сезону, провел несколько индивидуальных тренировок. А дальше посмотрим, решим.

Значит, есть шанс, что сыграет еще и в ФНЛ? Шанс есть у всех. Пока он готовится к чемпионату», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 36-летний Бикфалви провел 27 матчей за «Урал» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. Его контракт с клубом из Екатеринбурга рассчитан до лета 2025 года.