Аленичев: Сборная Украины провалила Евро-2024

Известный тренервысказался о выступлении сборнойна Евро-2024.

Сборная Украины не смогла выйти в плей-офф Евро-2024. Команда Сергея Реброва набрала четыре очка в трех матчах, но все равно заняла последнее место в группе.

«Учитывая группу сборной Украины, их выступление на Евро — это провал. Все были уверены, что Бельгия займет первое место. Группа получилась ровной — все сборные набрали по четыре очка. В итоге Украина оказалась последней. У них очень хорошее поколение, где есть классные футболисты, которые заявили о себе в Европе.

И одна из сенсаций случилась в этой группе, когда бельгийцы проиграли словакам, а Украина проиграла 0:3 Румынии — очень сенсационно они уступили в первом туре. Как раз таки этот результат не дал возможности Украине выйти в плей-офф.

На мой взгляд, достаточно ровная группа получилась, и у украинцев были неплохие шансы выйти в следующей этап. Из-за поражения румынам сборная Украина поехала домой. Для них это провальное выступление.

Наверняка, президент федерации футбола Украины Андрей Шевченко думал совсем о другом результате», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».