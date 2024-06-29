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    Аленичев: Сборная Украины провалила Евро-2024

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    Известный тренер Дмитрий Аленичев высказался о выступлении сборной Украины на Евро-2024.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    Сборная Украины не смогла выйти в плей-офф Евро-2024. Команда Сергея Реброва набрала четыре очка в трех матчах, но все равно заняла последнее место в группе.

    «Учитывая группу сборной Украины, их выступление на Евро — это провал. Все были уверены, что Бельгия займет первое место. Группа получилась ровной — все сборные набрали по четыре очка. В итоге Украина оказалась последней. У них очень хорошее поколение, где есть классные футболисты, которые заявили о себе в Европе.

    И одна из сенсаций случилась в этой группе, когда бельгийцы проиграли словакам, а Украина проиграла 0:3 Румынии — очень сенсационно они уступили в первом туре. Как раз таки этот результат не дал возможности Украине выйти в плей-офф.

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    • На мой взгляд, достаточно ровная группа получилась, и у украинцев были неплохие шансы выйти в следующей этап. Из-за поражения румынам сборная Украина поехала домой. Для них это провальное выступление.

    Наверняка, президент федерации футбола Украины Андрей Шевченко думал совсем о другом результате», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

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