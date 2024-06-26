ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальСборная Испании, кажется, поймала вайб 2008 года. На Евро-2024 определился главный фаворит
  • 08:14
    • Кубок Америки. Аргентина одолела Чили, Канада победила Перу
    Все новости спорта

    Головин вернулся в расположение «Монако»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако
    Хавбек «Монако» Александр Головин вернулся в расположение клуба.

    Александр Головин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин

    «Игроки вернулись в расположение клуба 24 июня. Они прошли медицинское обследование и проверку работоспособности. Ожидаются первые тренировки. Александр Головин вернулся в хорошем состоянии», — приводит слова представителя пресс-службы «Монако» ТАСС.

    Головин пропустил концовку сезона-2023/2024 из-за травмы лодыжки, которую он получил в апреле.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В прошедшем сезоне французской Лиги 1 27-летний Александр Головин провёл 25 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португальцы не будут надрываться
  • Грузия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • Сборная Бельгии обыграет Украину с разницей минимум в два мяча?
  • Украина — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
  • Команды сыграют скучно, но без гола с поля не уйдут
  • Словакия — Румыния. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.82
  • Экспресс дня 26 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Грузия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Украина — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Словакия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Чехия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Венесуэла — Мексика
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Шелтон — Хиджиката
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Фриц — Сейбот-Уайлд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хасси — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры