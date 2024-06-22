Канте: Сборная Франции движется в правильном направлении

Полузащитник сборной Франциивысказался о матче с Нидерландами (0:0) на Евро-2024.

«В целом мы провели хороший матч. К сожалению, нам не удалось забить. При этом мы движемся в правильном направлении. Мы сыграли лучше, чем в прошлом матче.

Мы должны хорошо подготовиться к следующей игре и продолжать в том же духе», — цитирует Канте RMC Sport.

Календарь и таблица Евро-2024

Таким образом, позиции команд в турнирной таблице группы D остались прежними: Нидерланды (4 очка) — первые, Франция (4) — вторая.

В последнем туре Нидерланды сыграют с Австрией, а Франции будет противостоять Польша. Обе игры состоятся 25 июня.