Канте: Сборная Франции движется в правильном направлении

Нголо Канте Фото: globallookpress.com
«В целом мы провели хороший матч. К сожалению, нам не удалось забить. При этом мы движемся в правильном направлении. Мы сыграли лучше, чем в прошлом матче.
Мы должны хорошо подготовиться к следующей игре и продолжать в том же духе», — цитирует Канте RMC Sport.
Таким образом, позиции команд в турнирной таблице группы D остались прежними: Нидерланды (4 очка) — первые, Франция (4) — вторая.
В последнем туре Нидерланды сыграют с Австрией, а Франции будет противостоять Польша. Обе игры состоятся 25 июня.