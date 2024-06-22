Гризманн: Нам нужно быть более смертоносными в атаке

Форвард сборной Франциивысказался о плохой реализации команды.

«Мы надежно защищались, как и в первом матче. У меня были моменты, но мяч пролетал в нескольких сантиметрах от ворот. В первом случае я знал, что Адриен [Рабьо] отдаст мне пас, но мяч шел мне за спину, и я ударил не той ногой, правой.

Во второй ситуации я видел, что Нголо Канте видит меня, так что я знал, что он отдаст мне пас. Думаю, помешал рикошет от защитника, мое тело отклонилось назад, я попытался попасть по мячу как можно лучше, но пролетел в нескольких сантиметрах от ворот.

Это немного расстраивает, но в этом нет ничего тревожного. Это то, что нам нужно улучшить, быть более смертоносными в атаке, стараться забивать. В атаке так бывает: иногда мяч попадает в ворота, иногда — нет.

Мне не нужно было опускаться, чтобы создавать моменты, я играл выше, как в "Атлетико". У меня были моменты, и они еще будут. У своих ворот мы почти ничего не позволяем сопернику», — приводит слова Гризманна RMC Sport.

Напомним, французы минимально победили Австрию (1:0) и сыграли вничью с Нидерландами (0:0).