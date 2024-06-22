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    Гризманн: Нам нужно быть более смертоносными в атаке

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    Форвард сборной Франции Антуан Гризманн высказался о плохой реализации команды.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    «Мы надежно защищались, как и в первом матче. У меня были моменты, но мяч пролетал в нескольких сантиметрах от ворот. В первом случае я знал, что Адриен [Рабьо] отдаст мне пас, но мяч шел мне за спину, и я ударил не той ногой, правой.

    Во второй ситуации я видел, что Нголо Канте видит меня, так что я знал, что он отдаст мне пас. Думаю, помешал рикошет от защитника, мое тело отклонилось назад, я попытался попасть по мячу как можно лучше, но пролетел в нескольких сантиметрах от ворот.

    Это немного расстраивает, но в этом нет ничего тревожного. Это то, что нам нужно улучшить, быть более смертоносными в атаке, стараться забивать. В атаке так бывает: иногда мяч попадает в ворота, иногда — нет.

    Мне не нужно было опускаться, чтобы создавать моменты, я играл выше, как в "Атлетико". У меня были моменты, и они еще будут. У своих ворот мы почти ничего не позволяем сопернику», — приводит слова Гризманна RMC Sport.

    Напомним, французы минимально победили Австрию (1:0) и сыграли вничью с Нидерландами (0:0).

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