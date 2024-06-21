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    Мартинес: Вы знаете, сколько минут Криштиану отыграл в минувшем сезоне? У вас есть подобный опыт?

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Португалии Португалия Криштиану Роналду
    Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес отреагировал на вопрос об игровом времени Криштиану Роналду на Евро-2024.

    Роберто Мартинес
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    Роберто Мартинес

    «Могу я задать вам вопрос? Вы знаете, сколько минут Криштиану отыграл в минувшем сезоне? У вас есть подобный опыт?

    В истории футбола нет другого футболиста, который бы отыграл на шести Евро. Важно понимать, что привносит игрок. Криштиану привносит опыт, возможности для взятия ворот и открывания. Криштиану в национальной команде, потому что он заслуживает быть здесь. Просто посмотрите, что он делал и чего добился в последних соревнованиях», — приводит слова Мартинеса Record.

    Напомним, что в первом туре сборная Португалии переиграла команду Чехии со счетом 2:1.

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