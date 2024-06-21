Мартинес: Вы знаете, сколько минут Криштиану отыграл в минувшем сезоне? У вас есть подобный опыт?

Роберто Мартинес Фото: globallookpress.com
«Могу я задать вам вопрос? Вы знаете, сколько минут Криштиану отыграл в минувшем сезоне? У вас есть подобный опыт?
В истории футбола нет другого футболиста, который бы отыграл на шести Евро. Важно понимать, что привносит игрок. Криштиану привносит опыт, возможности для взятия ворот и открывания. Криштиану в национальной команде, потому что он заслуживает быть здесь. Просто посмотрите, что он делал и чего добился в последних соревнованиях», — приводит слова Мартинеса Record.
Напомним, что в первом туре сборная Португалии переиграла команду Чехии со счетом 2:1.