Мартинес: Вы знаете, сколько минут Криштиану отыграл в минувшем сезоне? У вас есть подобный опыт?

Тренер сборной Португалииотреагировал на вопрос об игровом временина Евро-2024.

«Могу я задать вам вопрос? Вы знаете, сколько минут Криштиану отыграл в минувшем сезоне? У вас есть подобный опыт?

В истории футбола нет другого футболиста, который бы отыграл на шести Евро. Важно понимать, что привносит игрок. Криштиану привносит опыт, возможности для взятия ворот и открывания. Криштиану в национальной команде, потому что он заслуживает быть здесь. Просто посмотрите, что он делал и чего добился в последних соревнованиях», — приводит слова Мартинеса Record.

Напомним, что в первом туре сборная Португалии переиграла команду Чехии со счетом 2:1.